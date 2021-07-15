Сделайте бесплатную рекламу своего бизнеса с Альфа-Банком

Для участия клиенту достаточно провести в мобильном приложении "Альфа-Бизнес Казахстан" не менее 5 операций в месяц.

С 15 июля Альфа-Банк Казахстан запускает широкоохватную маркетинговую кампанию "Наши клиенты – наша лучшая реклама!". Кампания направлена на поддержку МСБ, чтобы у предпринимателей была возможность рассказать о своем бизнесе всей стране.

Мы неспроста назвали кампанию "Наши клиенты – наша лучшая реклама!". Основной фокус банка – построение лучшего и удобного сервиса для своих клиентов. Предпринимателям нужно думать о развитии своего бизнеса, реализовывать смелые идеи, а финансовые вопросы Альфа берет на себя! Мы, как один из лидеров по количеству клиентов МСБ, решили поддержать бизнесменов в этот сложный период. Банк запустит рекламу для своих клиентов, чтобы у владельцев бизнеса появилась уникальная возможность бесплатно рассказать о своих услугах или продуктах всему Казахстану, – говорит Дамир Какиев, управляющий директор блока "Массовый бизнес" Альфа-Банка, член комитета по развитию МСБ президиума НПП "Атамекен".

В кампании могут участвовать все действующие клиенты-предприниматели банка, зарегистрированные в мобильном приложении "Альфа-Бизнес Казахстан" и имеющие бизнес-карту Альфа Business или Альфа Business Premium. Предложение не действует для сотрудников банка и лиц, связанных с ними.

Для участия клиенту достаточно провести в мобильном приложении "Альфа-Бизнес Казахстан" не менее 5 операций в месяц и подать заявку на сайте. Первые 1 000 участников, соответствующих условиям кампании, смогут получить возможность бесплатно прорекламировать свой бизнес. Банк запустит рекламу для своих клиентов, которая будет размещена на интернет-порталах и в популярных группах в социальных сетях.

Альфа – первый в Казахстане банк, который окажет поддержку большому количеству МСБ в течение всего этого года. На такой смелый шаг мы решились, исходя от миссии блока "Массовый бизнес" — помогать развивать бизнес через простые моментальные решения. Теперь мы не только предоставляем клиенту качественный сервис, быстрые услуги и цифровые продукты, но и за счет средств банка даем возможность рассказать о собственном бизнесе. На сегодняшний день Альфа запустила рекламу для первых двух клиентов-предпринимателей, – комментирует Мария Мун, управляющий директор по маркетингу и клиентскому опыту в Альфа-Банк Казахстан.

На протяжении нескольких лет банк непрерывно разрабатывает новые и удобные продукты для бизнеса. Среди таких продуктов стоит выделить платформу по онлайн-открытию счета – "Альфа-Офис", онлайн-кредитование для бизнеса, эквайринг и онлайн-кассу в смартфоне – Alfa Pay и "Альфа-Касса". Более того, в непростом 2020 году Альфа запустила программу поддержки населения и бизнеса и предоставил возможность получить отсрочку до трех месяцев как для МСБ, так и для физических лиц.

Альфа работает на рынке Казахстана более 27 лет. Стабильность и надежность банка уже несколько лет подряд подтверждают Fitch Rating (BB-) и Standard&Poor’s (BB-/B). Альфа-Банк Казахстан входит в частную международную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге. Инвестиции холдинга ABHH сосредоточены в Нидерландах, России, Украине, Беларуси и Казахстане. Филиальная сеть Альфа-Банка представлена в 14 городах Казахстана. Финансовый институт предоставляет полный спектр финансовых услуг для физических и юридических лиц.

*лицензия АРРФР № 1.2.61/237 от 03.02.2020.

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