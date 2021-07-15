Названа лучшая валюта для сбережений в ближайший год

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие 6-12 месяцев будет "американец".

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год, передает zakon.kz.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин рассказал РИА Новости, что сохраняющаяся продолжительное время высокая инфляция в США может привести к ослаблению по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков, в том числе рубля, поэтому лучшей валютой для сбережения в ближайшие 6-12 месяцев будет "американец".

Пока рубль выглядит относительно сильно благодаря высоким ценам на нефть и другие сырьевые товары. В то же время остальные валюты на данных по инфляции в США снизились к доллару, так как инфляционное ускорение увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС. Но пока чиновники регулятора продолжают убеждать себя и рынки, что всплеск инфляции является временным, инвесторы будут сохранять оптимизм. Дмитрий Бабин

Однако, как отметил аналитик, если инфляция в Соединенных Штатах в последующие месяцы будет оставаться высокой, в какой-то момент может произойти глубокое разочарование участников рынков, которое способно привести к сильному снижению валют развивающихся стран к доллару.

В этом случае рубль покажет опережающие темпы ослабления вместе с развивающимися валютами, которые наиболее чувствительны к изменению глобальных денежно-кредитных условий. Соответственно, в среднесрочной перспективе 6-12 месяцев доллар остается более предпочтительной валютой для хранения сбережений. Дмитрий Бабин

Как сообщило 13 июля Министерство труда США, годовая инфляция в стране в июне неожиданно ускорилась до 5,4% с майских 5%. Темпы роста цен в стране сохраняются на максимальном уровнем с августа 2008 года третий месяц подряд.

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