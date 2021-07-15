Приложение zakon.kz
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Он возглавлял Духовное управление мусульман Казахстана с 2000 по 2013 год.
Умер бывший Верховный муфтий Казахстана Абсаттар кажы Дербисали. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Саиров, передает zakon.kz.
Скончался Абсаттар кажы Дербисали. Он внес большой вклад в духовный мир и науку Казахстана! Пусть обретет покой на том свете, и душа его будет в раю, - написал Ерлан Саиров в Facebook.
Ему было 73 года.
Абсаттар кажы Дербисали - казахстанский религиозный деятель, дипломат, ученый-востоковед. Доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук высшей школы Казахстана.
Имеет дипломатический ранг советника первого класса.
С 24 июня 2000 по 19 февраля 2013 года являлся Верховным муфтием Казахстана, председателем Совета муфтиев Центральной Азии, возглавлял Духовное управление мусульман Казахстана.
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