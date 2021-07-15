Меркель совершит "прощальный визит" в США

Она проведет переговоры с Байденом.

Канцлер Германии Ангела Меркель отправится в свою последнюю внешнеполитическую поездку на посту главы правительства ФРГ, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, она посетит Вашингтон, где проведет переговоры с Джо Байденом.

Кроме того, визит призван придать новый импульс развитию германо-американских отношений и уладить разногласия по ряду вопросов, в частности по проекту "Северный поток - 2".

Также канцлер получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса.

Байден неоднократно подчеркивал важность отношений США и Германии.

Эксперт берлинского Фонда науки и политики по трансатлантическим отношениям Маркус Кайм уточнил, что поездка канцлера скорее всего "носит характер прощального визита".

До окончания срока полномочий Меркель остаются считанные месяцы, - напомнил он.

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство ФРГ. Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и заявила о намерении после них уйти из политики.

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