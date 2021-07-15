Немецкие власти отказались ремонтировать дорогу в омской деревне

Нам очень жаль - ответ.

В июне жители деревни Верхний Карбуш Омской области обратились к Ангеле Меркель, сообщает zakon.kz.

Сельчане просили заасфальтировать главную улицу в их поселении.

В своем обращении жители рассказали, что Верхний Карбуш на рубеже XIX и XX веков основали русские немцы.

По данным издания Znak, на днях из Германии пришел ответ.

В письме жителей деревни поблагодарили за обращение и извинились, что Меркель не может лично ответить.

Тем не менее, немецкие власти, хоть и посочувствовали состоянию дороги в деревне, пояснили, что не могут вмешиваться в деятельность местных властей других стран.

Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь, - добавили в конце.

Стоит отметить, что после обращения к Меркель местные чиновники пообещали отремонтировать дорогу в 2022 году.

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