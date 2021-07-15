Казахстанским турфирмам возместят затраты на приобретение транспорта для перевозки туристов

Планируется, что правила начнут действовать с 1 января 2022 года.

Комитет индустрии туризма Минкультуры разработал Правила возмещения части затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность, сообщает zakon.kz.

Целью возмещения части затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность, является повышение доступности автомобильных транспортных средств для гидов, экскурсоводов, инструкторов туризма, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуальных предпринимателей, а также для туроператоров, турагентов путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных средств для оказания туристских услуг, - говорится в документе.

Каковы размеры возмещения затраты

Размер возмещения затрат составляет 25% от фактически понесенных затрат по приобретению автотранспортных средств, но не превышающих сумм в размере:

4 375 000 тенге - для автотранспортного средства вместимостью от 9 до 16 мест для сидения;

5 425 000 тенге - для автотранспортного средства вместимостью от 17 до 44 мест для сидения;

11 400 000 тенге - для автотранспортного средства вместимостью от 45 и более мест для сидения.

Возмещение затрат производится в национальной валюте РК.

Затраты, понесенные в иностранных валютах, подлежат перерасчету по курсам валют Национального банка РК на дату перечисления сумм по приобретению автотранспортного средства субъектом предпринимательства, - поясняется в правилах.

Кто получит компенсации

Получателями возмещения затрат являются субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере туризма.

К возмещению затрат не допускаются субъекты предпринимательства:

пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству (субъекты квазигосударственного сектора); в отношении которых начаты процедуры ликвидации, реабилитации или банкротства, а также деятельность которых приостановлена в соответствии с законом "О реабилитации и банкротстве"; имеющие неисполненные обязательства по уплате налогов и платежей в бюджет.

Возмещению затрат подлежит часть расходов на приобретение автотранспортных средств:

приобретенных не ранее 1 января 2022 года, но в срок не позднее 24 месяцев до подачи заявки;

срок эксплуатации которых составляет не больше 12 месяцев с даты выпуска на момент подачи заявки.

Возмещение затрат производится после передачи автотранспортного средства в собственность субъекта предпринимательства.

Подтверждение приобретения автотранспортного средства электронными счет-фактурами осуществляется посредством информационной системы электронных счет-фактур либо договором купли-продажи.

При приобретении автотранспортного средства напрямую у иностранного производителя, не использующего информационную систему электронных счетов-фактур, затраты по приобретению автотранспортного средства подтверждаются таможенной декларацией на транспортные средства (из третьих стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза) или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа, - указывается в документе.

Планируется, что правила начнут действовать с 1 января 2022 года.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 28 июля.

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