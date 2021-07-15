Карантин ужесточают в Алматинской области

В частности, запрещается проведения мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и мечетях.

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Алматинской области №14 от 15 июля "Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Алматинской области в период празднования Курбан айт", сообщает zakon.kz.

Согласно документу, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией СOVID-19 на территории РК, в том числе Алматинской области, а также с целью недопущения дальнейшего распространения СOVID-19 среди населения Алматинской области в период празднования Курбан айт с 19 по 23 июля, с 16 июля вводятся следующие ограничительные меры:

1) запрещается проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях, независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и мечетях;

2) запрещается реализация скота с автомашин и в частных домовладениях;

3) организация забоя и реализации скота только в убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветеринарной службы (убойные пункты, площадки в районах, согласно перечня, утвержденного ветеринарной службой);

4) убой скота производить только при наличии ветеринарного сертификата в закрытом режиме, только на заказ и доставку, без посетителей;

5) усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор в убойных пунктах на территории всей области;

6) проведение жертвоприношения (Курбандык) в онлайн-режиме с подачей заявок на сайте Qurban2021.kz;

7) организовать работу call-центра для разъяснения населению вопросов организации празднования "Курбан айт";

8) соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мясо жертвенных животных) нуждающимся лицам, с обеспечением необходимого количества холодильного оборудования, рефрижераторов и средств индивидуальной защиты;

9) мониторинг за соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима работы, требований противоэпидемического режима мобильными группами при акиматах.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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