Мажилисмены обсудили вопросы развития здравоохранения с медиками ВКО

В ходе встречи врачи выступили с предложением принять закон о статусе врача, а также подняли вопросы обеспечения жильем молодых специалистов.

Какие вопросы волнуют сегодня медиков Восточно-Казахстанской области, а также возможности для оказания качественных медицинских услуг населению проанализировали депутаты Мажилиса, члены фракции партии Nur Otan Зарина Камасова, Ерлан Саиров и Игорь Панченко в ходе выезда в регион, передает zakon.kz.

Мажилисмены ознакомились с работой Восточно-Казахстанского областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии в Усть-Каменогорске, побеседовали с его коллективом, а также обсудили актуальные для медиков области вопросы.

В этом году в рамках Дорожной карты исполнения предвыборной программы партии Nur Otan проведен капитальный ремонт центра, сегодня ведутся подготовительные работы по установке линейного ускорителя - уникального высокотехнологического медицинского оборудования, позволяющего проводить все виды лучевой терапии и радиохирургических вмешательств.

В центре также уделяется большое внимание подготовке и повышению квалификации специалистов - 26 врачей прошли стажировку в онкологических клиниках Великобритании, Франции, Италии, Израиля, Турции. В этом году в зарубежных клиниках планируется обучить еще восемь специалистов. Врачи-онкологи проводят выездные мероприятия для оказания консультативной и методической помощи.

Центр онкологии и хирургии оснащен современным оборудованием, что будет способствовать снижению этой проблемы в регионе, - отметила депутат Мажилиса Зарина Камасова.

В ходе встречи врачи выступили с предложением принять закон о статусе врача, а также подняли вопросы обеспечения жильем молодых специалистов.

Отдельное внимание депутаты Мажилиса уделили развитию сельского здравоохранения, посетив медицинские учреждения в районах области. Одна из главных проблем - дефицит кадров. К примеру, в Межрайонной больнице района Алтай не хватает порядка 30 специалистов. Для того, чтобы молодые специалисты оставались в районе, в строящемся 60-квартирном доме 20 квартир планируют выдать медицинским работникам.

А в село Рулиха Шемонаихинского района в семейно-врачебную амбулаторию, отремонтированную в рамках реализации предвыборной программы партии Nur Otan, медработники приезжают из соседних больниц, потому что своих постоянных сотрудников нет.

Местные власти обещают решить и вопрос с жильем для будущих специалистов, готовых развивать сельское здравоохранение.

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