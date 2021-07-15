Казахстанские паралимпийцы завоевали 18 медалей в Чехии

В городе Оломоуц (Чехия) завершился Открытый турнир по паралегкой атлетике, сообщает zakon.kz.

"Серебра" удостоились Жоламан Еламан в дисциплине "метание диска", Калкаев Аманат - в беге на 200 м, Харламов Сергей - в прыжках в длину, Макшат Меийржан - в беге на 800 м, Хабибулин Руфат - в беге на 100 и 200 м.

Бронзовыми призерами турнира стали Калганат Аманат (метание копья), Бакберген Аманат (прыжки в длину), Харламов Сергей (бег на 200 м), Макшат Меийржан (бег на 400 м), Мансурбаев Равиль и Еламан Жоламан (толкание ядра).