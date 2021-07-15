Казахстанские паралимпийцы завоевали 18 медалей в Чехии

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Легкоатлеты выиграли 18 медалей: пять золотых, шесть серебряных, семь бронзовых.
В городе Оломоуц (Чехия) завершился Открытый турнир по паралегкой атлетике, сообщает zakon.kz.
В турнире приняли участия лучшие атлеты из восьми стран мира. Казахстан представили девять спортсменов в таких дисциплинах, как толкание ядра, метание копья и диска, бег и прыжки в длину. Легкоатлеты выиграли 18 медалей: пять золотых, шесть серебряных, семь бронзовых. пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК
"Золото" выиграли Мукашбаев Дастан, Калкаев Аманат - бег на 100 м, Равиль Мансурбаев и Жоламан Еламан - метание копья.
"Серебра" удостоились Жоламан Еламан в дисциплине "метание диска", Калкаев Аманат - в беге на 200 м, Харламов Сергей - в прыжках в длину, Макшат Меийржан - в беге на 800 м, Хабибулин Руфат - в беге на 100 и 200 м.
Бронзовыми призерами турнира стали Калганат Аманат (метание копья), Бакберген Аманат (прыжки в длину), Харламов Сергей (бег на 200 м), Макшат Меийржан (бег на 400 м), Мансурбаев Равиль и Еламан Жоламан (толкание ядра).
Параатлеты сборной Казахстана хорошо выступили на открытом турнире. Наши спортсмены завоевали 18 медалей. Год за годом улучшаются результаты наших пара- атлетов. Как вы знаете, с 24 августа по 5 сентября пройдут Летние паралимпийские игры Токио-2020, где честь страны будут защищать 23 паралимпийца. Из них два спортсмена- легкоатлета: Мукашбеков Дастан и Абылкасымкызы Салтанат. Будем надеяться, что все наши спортсмены выступят достойно и привезут стране медали. старший тренер национальной сборной по паралегкой атлетике Елена Марон
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