Казахстанцев стало больше на 249 тысяч

Число родившихся в январе-мае этого года составило 175,2 тыс. человека.

Численность населения страны на 1 июня 2021 года составила 18 миллионов 984,8 тыс. человек, в том числе городского – 11 млн 237 тыс. (59,2%), сельского – 7 млн 747,8 тыс. (40,8%) человек. По сравнению с 1 июня 2020 г. численность населения увеличилась на 249 тыс. человек, или 1,3%. Об этом сообщило Бюро национальной статистики, передает zakon.kz.

Естественный прирост населения республики за январь-май 2021 года по сравнению с январем-маем 2020 года (106,8 тыс. человек) увеличился на 4,4% и составил 111,5 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 14,18 человек, - говорится в отчете.

По данным органов РАГС, число родившихся в январе-мае этого года составило 175,2 тыс. человека, что на 11,7% больше, чем за соответствующий период 2020 г. (156,8 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 22,28 родившихся.

При этом число умерших составило 63,7 тыс. человек, что на 27,3% больше, чем в январе-мае 2020 года (50 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 8,10 умерших на 1000 человек.

Выросла и младенческая смертность.

За этот же период в республике зарегистрировано 1423 умерших младенца в возрасте до года и по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. (1221 умерший младенец) увеличилось на 16,5%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,12 случаев на 1000 родившихся.

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