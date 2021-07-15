В колонию Кызылорды пытались передать наркотики в мешках с цементом

Более крупной поставки "запрещенок" в колонии зафиксировано еще не было.

В колонию Кызылорды пытались передать наркотики, шприцы и алкоголь, сообщает zakon.kz.

По данным ДУИС области, меньше, чем за неделю сотрудники УИС изъяли свыше 190 предметов, запрещенных к использованию осужденными.

Первую попытку доставки "запрещенок" обнаружили при досмотре КамАЗа, поставляющего стройматериалы местному ТОО, специализирующемуся на производстве пескоблоков.

Инцидент произошел ранним утром 9 июля. Тогда 44-летний водитель КамАЗа сообщил о доставке спецзаказа – 196 мешков строительной смеси.

При досмотре, в семи мешках сотрудники оперативного отдела обнаружили более 190 запрещенных предметов. В их числе: 63 шприца, полкилограмма наркотических средств, 43 сотовых телефона, 14 пар наушников, 13 SIM-карт, 35 зарядных устройств, мини-камеру, 10 пачек игральных карт, 12 пол-литровых бутылок с "насвайем" и 3 литра спиртных напитков.

По словам администрации учреждения, более крупной поставки "запрещенок" в колонии зафиксировано не было еще со дня ее основания (2003 г.).

Проводится досудебное расследование. Договор с ТОО будет расторгнут, а заключенные переведены на другие рабочие объекты.

Второй случай зарегистрировали 14 июля уже в следственном изоляторе города. Так, при досмотре продуктов питания, в пачке из-под майонеза сотрудники учреждения ЗК-169/1 (СИЗО) обнаружили мобильный телефон с SIM-картой.

В ходе разбирательств выяснилось, что "заказ" предназначался осужденному за кражу мужчине. В итоге, его лишили связи, а "курьера" привлекли к административной ответственности по статье 481 КоАП РК.

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