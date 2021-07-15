Вышло новое постановление санврача Казахстана

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 15 июля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление "О внесении изменений и дополнений в постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

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Согласно документу, санврач постановил внести следующие изменения и дополнения в постановление от 25 декабря 2020 года №67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан":

ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, неполучивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев) следующих организаций/объектов: объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО "Казпочта", банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты);

объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;

объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);

объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);

организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;

организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебнопроизводственных комбинатов и других внешкольных организаций;

объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);

объектов общественного питания, в том числе размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стритфуды;

медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);

организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;

аптечных организаций;

объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийноспасательные службы, КСК и ОСИ, и другие);организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;

объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие);

объектов связи и телекоммуникаций.

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Кроме того, предписано:

в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

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Будет проводиться круглосуточный мониторинг эпидемиологической ситуации по COVID-19 в странах мира и Республике Казахстан.

Заключительная дезинфекция в очагах COVID-19 проводится филиалами НЦЭ при регистрации случаев в детских дошкольных учреждениях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, учебных заведениях интернатного типа.

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Вместе с тем в регионах с повышенным уровнем регистрации заболеваемости COVID-19 (в "красной" зоне) приостановят въезд и выезд (вход и выход) из учреждений УИС, кроме персонала учреждения, лиц подлежащих этапированию (перевозке) и осужденных учреждений минимальной безопасности, трудоустроенных в государственных учреждениях УИС, МВД и в организациях за пределами учреждений, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 при наличии документального подтверждения.

Филиалом НПЦСЭЭМ НЦОЗ в целях обеспечения качества лабораторных исследований COVID-19 проводятся межлабораторные сличительные испытания (профессиональное тестирование), в том числе с сотрудничающей лабораторией ВОЗ согласно требованиям стандарта ISO 17043-2013 "Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации", а также рекомендаций ВОЗ по организации Национальных программ внешней оценки качества.

Внешняя оценка качества (межлабораторные сличительные испытания (профессиональное тестирование) проводится для лабораторий, осуществляющих тестирование с эпидемиологической целью, профилактической целью и в рамках эпидемиологического надзора.

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Также санврач постановил внести следующие изменения в постановление от 25 декабря 2020 года №68 "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении":

Разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.

Вместе с тем поручено внести следующее изменение в постановление от 23 октября 2020 года №59 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан":

Прибывшие граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан (за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящего приложения), при отсутствии справки и документа о получении вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан подлежат изоляции в карантинный стационар до трех суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медико-санитарной помощи. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 4 к настоящему постановлению. Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар.

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Кроме того, санврач постановил внести следующее дополнение в постановление от 11 июня 2021 года №28 "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан":

Вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 октября 2020 года № ҚР ДСМ-146/2020 "Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок".

Справку о наличии постоянного/временного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ выдает участковый врач (при его отсутствии - фельдшер) для предоставления по месту работы (при необходимости). При этом диагноз указывается по согласию пациента.

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 15 июля 2021 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

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