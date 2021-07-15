Задержан глава департамента одного из филиалов КТЖ

Подозреваемый заключен под стражу.

Задержан директор Департамента пути и сооружений филиала АО "НК "КТЖ"" - "Дирекция магистральной сети", сообщает zakon.kz.

По данным Антикоррупционной службы, директор продолжительное время на системной основе получал денежные средства от руководителей территориальных подразделений за общее покровительство по службе.

Всего получено более 5 млн тенге. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Окончательное решение о виновности будет определено судом, - отметили в пресс-службе ведомства.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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