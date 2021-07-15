В горах Алматы установят хижины для туристов

Чтобы предотвратить несчастные случаи в горах, ДЧС города Алматы и Управление туризма принимает меры.

В алматинских ущельях появятся хижины для туристов. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления туризма города Алматы Марлен Маралов на пресс-конференции на тему "По вопросам безопасности в горах в летний период", - сообщает zakon.kz

В связи с возросшим потоком туристов и увеличением несчастных случаев в горах силами ДЧС города Алматы и Управлением туризма города Алматы проводится ряд мер для комфортного пребывания в горах Заилийского Алатау, повышения скорости реагирования и эффективности оказания помощи терпящим бедствие в горах.

В Большом и Малом алматинских ущельях появятся 15 горных хижин. Они будут установлены в узловых местах, на пересечении горных троп и слиянии рек. Каждая хижина будет оснащена аварийным комплектом для выживания в случае несчастного случая или непогоды, в который будут входить: аптечка, одеяло, станция подзарядки мобильного телефона и минимальный продуктовый набор. Рядом с хижинами будут установлены мачты с системой wi-fi для передачи через спутник сигнала "sos" на пульт 112.Также в Большом и Малом ущельях в текущем году за счет спонсоров будут построены 5 контрольно-спасательных хижин, в которых будут дежурить 16 спасателей РОСО. Дополнительно будет организована вертолетная площадка в ущелье Туюк су. Помимо этого, на некоторых участках горной местности, где проходят маршруты выходного дня, планируется расширение зоны покрытия сотовой связи и интернета. Это значительно снизит случаи пропажи горных туристов, - сказал Марлен Маралов.

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