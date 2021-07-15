Фонд Булата Утемуратова объявляет о запуске проекта "Зеленые школы"

Работа в теплицах позволит дополнить школьную программу практическими занятиями.

Первый этап проекта стартует в Алматы, где Фонд Булата Утемуратова установит теплицы в 16 государственных школах. В последующие два года к инициативе присоединятся Нур-Султан и Шымкент, где будет установлено еще 40 теплиц.

Первая теплица открыта при школе № 177 Жетысуйского района Алматы.

В новом учебном году факультативные занятия в рамках этой инициативы будут проводиться для учеников 5–7 классов шестнадцати государственных школ Алматы. Общий бюджет программы на три года составит около 2 млн долларов.

"Зеленые" технологии и экологическое мышление – это глобальный тренд, который становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Поэтому важно с раннего возраста воспитывать в детях эко культуру и учить бережному отношению к окружающей среде.

У Фонда есть опыт реализации проектов в области сохранения зеленого фонда страны. В 2020 году мы провели масштабную реконструкцию Главного ботанического сада Алматы. К проекту "Зеленые школы" мы постарались привлечь лучших экспертов в области растениеводства, агрономии, а также фермеров Алматинской области, занимающихся органическим сельским хозяйством. Наша большая цель - внедрить занятия в теплицах в школьную программу, с тем чтобы обеспечить устойчивость проекта в будущем, - сказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Все теплицы оснащены современными системами капельного орошения, отопления и освещения. За полезный для растений свет отвечают фитоленты протяженностью 60 м с синими и красными диодами, которые поддерживают биосинтез и вегетацию растений, улучшают их рост и повышают урожайность. Чтобы предотвратить замерзание овощных и ягодных культур в зимний период, были установлены инфракрасные обогреватели и проложен обогревающий кабель в почве. Работа обогревателей зависит от данных внутренних и наружных терморегуляторов. Это позволяет заранее выставить необходимую в теплице температуру и включать обогреватели при ее снижении автоматически. Обогревающий кабель уложен по периметру теплицы и предотвращает промерзание почты, его включение и отключение также контролируется автоматически. Все это помогает минимизировать воздействие зимних холодов на растения. Отопление и освещение работают на электричестве, которое подается по кабелю негорючего происхождения, все кабельные линии прокладываются в защищенной гофрированной трубе, а соединительные элементы защищены разветвительными коробками.

Работа в теплицах позволит дополнить школьную программу практическими занятиями и станет отличной возможностью для учителей проводить интересные факультативные уроки. Школьники будут выращивать овощи, ягоды и зелень, а урожай будет использоваться в демонстрационных проектах и конкурсах между командами школ.

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