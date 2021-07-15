Сменился гендиректор Атырауского НПЗ

Прежний руководитель предприятия Шухрат Данбай освобожден от занимаемой должности.

Сменился генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода, сообщает zakon.kz.

Решением правления АО НК "КазМунайГаз" генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" назначен Арман Кайрденов. Прежний руководитель предприятия Шухрат Данбай освобожден от занимаемой должности. пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Арман Кайрденов родился в 1971 году в Атырау. Окончил Казахский химико-технологический институт, имеет квалификацию инженер-химик-технолог. В 2003 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности "нефтяной бизнес".

Трудовую деятельность начал в 1993 году на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в качестве оператора технологической установки. На заводе проработал на различных должностях 13 лет.

Также в разные годы занимал должности заместителя директора Департамента нефтепереработки АО "НК "КазМунайГаз", заместителя генерального директора, генерального директора компании Rompetrol Rafinare S.A. В 2012-2013 годах был генеральным директором ТОО "АНПЗ".

С июля 2020 года по настоящее время работал директором Департамента по переработке нефти и нефтехимии АО "НК "КазМунайГаз".

17 июня Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития газовой отрасли, в ходе которого подверг критике работу Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

Предприятие работает с перебоями, несмотря на то, что модернизация была завершена в 2018 году. В результате мы имеем снижение производства всей линейки нефтепродуктов, в том числе и сжиженного газа. Это вызвало дефицит и повышение цен на заправочных станциях. Данная ситуация привела к определенной социальной напряженности. В связи с этим поручаю правительству изучить перспективы роста потребности в сжиженном газе и внести предложения по строительству дополнительных мощностей по его производству. Отдельным вопросом является механизм распределения газа. Сейчас данный процесс осуществляется в "ручном" и непрозрачном режиме, что приводит к высоким коррупционным рискам. В целях исключения неэффективных посредников и формирования рыночной цены были внедрены электронные торговые площадки. Следует максимально задействовать их потенциал. Госорганы и бизнес должны привыкать к работе по-новому, - сказал Токаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!