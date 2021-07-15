Елбасы выразил соболезнования семье и родным Абсаттара Дербисали

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Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что имя Абсаттара Дербисали навсегда останется в памяти людей.
Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования семье и родным общественного деятеля и ученого Абсаттара Дербисали, сообщает zakon.kz.
Разделяя горечь утраты, Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной видного религиоведа, общественного деятеля и ученого Абсаттара Дербисали, - говорится в сообщении на сайте Елбасы.
В телеграмме отмечается, что Абсаттар кажы Багысбаевич был мудрым, дальновидным и жизнерадостным человеком, посвятившим свою жизнь науке и религиозному просвещению. За время своего пребывания на посту главы Духовного управления мусульман Казахстана он внес вклад в повышение уровня работы муфтията, укрепление межрелигиозного мира и межнационального согласия в стране.
Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что имя Абсаттара Дербисали навсегда останется в памяти людей.
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