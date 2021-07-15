В Китае заявили о резком росте внутреннего туризма

С большим доверием к перспективам туристической индустрии страны отнеслись как туристы, так и предприниматели.

За первое полугодие 2021 года более 2 миллиардов поездок по Китаю совершили местные туристы.

Согласно отчету Китайской академии туризма, это на 153 процента больше прошлогодних данных.

Доходы от внутреннего туризма страны составят 1,95 трлн юаней /около 301 млрд долларов.

В туристической индустрии Китая наблюдается быстрое возобновление.

Число внутренних туров и доходы от внутреннего туризма соответственно восстановились примерно до 77 и 70 процентов от показателей, отмеченных в первой половине 2019 года.

С большим доверием к перспективам туристической индустрии страны отнеслись как туристы, так и предприниматели.

83,6 процентов опрошенных жителей готовы отправиться в путешествие в третьем квартале этого года, что почти эквивалентно доэпидемическому уровню, а 78 процентов опрошенных предпринимателей туристических компаний оптимистично настроены по отношению к туристическому рынку во второй половине 2021 года, - уточнили в академии.

По прогнозу, во второй половине 2021 года в стране будет совершено около 2,6 млрд поездок в рамках внутреннего туризма, а доходы от него составят 2,24 трлн юаней. Оба показателя соответственно восстановятся до 88 и 76 процентов от уровня аналогичного периода 2019 года.

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