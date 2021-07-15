Известный 80-летний ученый умер после столкновения с самокатом

Второй пострадавший находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

В Москве после столкновения с самокатчиком умер 80-летний доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев, сообщает zakon.kz.

По данным издания Lenta, трагедия произошла на Воробьевых горах 14 июля.

Ученый ехал на велосипеде, когда на повороте столкнулся с мужчиной на самокате. В результате Пигарев получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы. Ученого госпитализировали, но спасти не смогли, от полученных травм он скончался, - говорится в публикации.

Самокатчик после операции находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

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