Митрополит Астанайский выразил соболезнования в связи со смертью Абсаттара кажы Дербисали

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Он отметил, что деятельное участие Абсаттара кажы Дербисали "в межрелигиозном сотрудничестве, призванном способствовать укреплению веротерпимости и гражданского согласия".