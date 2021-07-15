В 44 км на юг от Алматы произошло землетрясение

Сведений об ощутимости нет.

В 44 км на юго-восток от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 15 июля 2021 года в 14.48 часов зарегистрировано землетрясение без ощутимости, - отметили в ДЧС Алматинской области.

Эпицентр землетрясения расположен в 44 км на юго-восток от Алматы в горной местности, на территории Талгарского района.

Энергетический класс землетрясения 8.4. Магнитуда MPV 4.0. Сведений об ощутимости нет, - добавили в ведомстве.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

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