Мангистауцы массово прививаются от коронавируса

Кампания по вакцинации началась с апреля.

Жители Мангистауской области активно прививаются от коронавируса. Каждый житель города может обратиться в поликлинику и получить вакцину, передает zakon.kz.

По словам директора поликлиники SofieMed Надиркожа Мусаева, кампания по вакцинации началась с апреля.

Сначала привились наши медицинские работники, учителя, сотрудники правоохранительных органов. С мая начали массово вакцинировать население. В этой связи семь врачей нашей клиники прошли курсы по вакцинации, получили сертификаты. Также у 7-8 медиков есть свои разрешения. Жители, обратившиеся в нашу клинику, сначала проходят осмотр у врача. Если у них нет побочных эффектов на вакцину либо они сами не возражают привиться, проходят регистрацию. После этого они получают вакцину, еще 30 минут находятся в зоне наблюдения врача. С первых дней кампании по вакцинации работает четыре бригады. Две бригады - здесь, в поликлинике, остальные - обслуживают трудовые коллективы, - отметил директор поликлиники.

По его словам, к передвижным бригадам поступает спрос со стороны трудовых коллективов. Они получают приглашение от коллективов, где работают 50-100 человек. Медики отправляются на их рабочее место, прививают там.

На сегодня в день получить вакцину в поликлинику обращаются 250-300 человек. 50% жителей, прикрепленных к поликлинике, должны получить вакцину. Это - 15-16 тыс. человек. Если в день привить 250-300 человек, мы сможем достичь определенного результата. 93% сотрудников клиники получили вакцину, - добавил Надиркожа Мусаев.

Врач-эпидемиолог этой же поликлиники Кайрат Ормекешов отметил, что медучреждение обслуживает 30 тыс. человек.

Есть мобильная бригада и фильтровые кабинеты, которые обслуживают 30 тыс. человек. Работают также четыре бригады по вакцинации населения. Мобильные бригады выезжают домой к заболевшим коронавирусом, проводят лечение. Сейчас ведется активная работа по борьбе с пандемией, - сказал он.

По словам врача-эпидемиолога, на складах вакцинации имеются четыре вида вакцин. Первым компонентом привились около 7 тыс. человек, вторым компонентом - около 5 тыс. человек.

У нас работают опытные, квалифицированные врачи, - отметил Кайрат Ормекешов.

Среди тех, кто пришел получить вакцину, соблюдается социальная дистанция, учтены все санитарные требования.

Среди тех, кто пришел привиться, есть и жительница Актау Кундыз Сулейменова.

Ради своей безопасности, безопасности семьи и коллектива решила привиться. В семье никто, кроме меня, еще не получал вакцину. Я первая пришла привиться. После меня будут прививаться остальные члены семьи. Я очень хочу, чтобы было благополучие в стране, жители не болели. Поэтому призываю всех прививаться, - сказала она.

По ее словам, у людей бытует разное мнение о вакцинации.

Распространяются разные сообщения. Не нужно верить каждому, лучше довериться себе, привиться ради собственной безопасности, потому что вакцину каждый человек получает ради здоровья семьи и собственного благополучия. Мои коллеги и родственники тоже активно прививаются. Они чувствуют себя хорошо. Ни у кого не было побочных эффектов, поэтому пришла привиться. Люди из моего окружения привились вакциной "Спутник V". Мой выбор тоже пал на него, - отметила Кундыз Сулейменова.

По словам Эдуарда Альбертовича, который тоже решился привиться, главное спасение от пандемии - вакцина.

Самое правильное решение - прививаться. Если получишь вакцину, болезнь не будет распространяться. А если в стране будут низкие темпы вакцинации, многие люди подхватят инфекцию. Да, сначала были сомнения по поводу вакцины. Уже, получив вторую дозу, все сомнения рассеялись. В первый день после вакцинации не повышалась температура. Все прошло хорошо. Раньше я не болел коронавирус. Я сделал такой выбор, - сказал он.

Сергей Болгов тоже прививается вторым компонентом вакцины.

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