Как будет проводиться жертвоприношение на Курбан айт

Курбай айт начнется 20 июля.

Великий праздник мусульман – Курбан айт приходится в этом году на 20-21-22 июля. Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай Таганулы рассказал на брифинге, как будет проводиться обряд жертвоприношения, сообщает zakon.kz.

Как пояснил на брифинге председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай Таганулы, обряд жертвоприношения будет проводиться двумя способами.

Первый - в офлайн режиме со строгим соблюдением санитарных требований в местных бойнях, имеющих разрешение на проведение этого обряда органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Второй - в режиме онлайн через сайт qurban2021.kz. Это делается с учетом прошлогоднего опыта и сегодняшней пандемии, чтобы можно было предотвратить распространение инфекции и чтобы казахстанцам было удобно проводить обряд жертвоприношения и поддержать малоимущих.

- Цель этого проекта – стать связующим звеном между благотворителем и нуждающимся, способствовать снижению угроз здоровью и жизни людей, а также предоставить оптимальный способ проведения обряда в условиях карантина, - отметил Верховный муфтий.

Для жителей, проживающих в городах, в условиях карантина заказать услугу жертвоприношения от своего имени удаленно - лучшее решение, считают представители ДУМК. По канонам шариата, мусульманин может уполномочить другого мусульманина сделать что-либо от его имени, так как бывают случаи, когда человек не в состоянии совершить что-либо в связи с определенными обстоятельствами. В этом случае он обращается к кому-то за помощью, то есть поручает ему дело, тот представляет его от своего имени.

- Мы хотели бы сообщить, что нет никаких ограничений на выполнение мусульманского долга лицами, проживающими в частном доме в сельской местности, - уточнил представитель ДУМК Ершат Онгаров.

В ханафитском мазхабе состоятельному человеку приносить жертву в дни Курбан айта является обязательным. Для этого поголовье скота должно достигать нисаба, то есть мусульманин должен иметь не менее 40 овец или 30 голов крупного рогатого скота, или 5 верблюдов, или иметь более 85 граммов золота (1 230 000 тенге). Шариат не обязывает мусульманина, имущество которого не достигает размера нисаба, совершать жертвоприношение.

В этом году нуждающиеся семьи по всей стране могут подать заявку на жертвенное мясо через сайт www.qurban2021.kz. Заказы начнут приниматься 20 июля, после айт намаза. За прием заявок, проверку и доставку мяса малообеспеченным семьям ответственность будут нести местные представительства ДУМК

Что касается цен, то, несмотря на призыв Верховного муфтия снизить их в дни Курбан айта, ДУМК не будет вмешивается в финансовые вопросы рынка. Цена жертвенного животного будет указана по цене местного рынка. Цены на скот варьируются в зависимости от регионов, при этом в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и областных центрах могут отличаться.

Деньги от заказчика передаются напрямую владельцу животного, то есть продавцу, потому что это не посредническая услуга. В указанную сумму включены только услуги мясника. Вся организационная работа, такая как забой, переработка жертвенного мяса и его раздача нуждающимся, проводится бесплатно с помощью общины мечети и волонтеров. Это отличная помощь для граждан, заказывающих услугу жертвоприношения.

Практика приема заказов через сайт и раздачи жертвенного мяса нуждающимся является давно установившейся системой в ряде мусульманских стран, таких как Саудовская Аравия, Турция, Малайзия, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты. Это стало ежегодной доброй традицией. Главная особенность проекта – раздать все жертвенное мясо малоимущим гражданам.

- Что немаловажно, данный проект направлен на защиту жизни и здоровья населения посредством соблюдения санитарных требований. Цель проекта - поддержать нуждающихся, подарить им радость великого праздника. В этом и есть суть жертвоприношения, - отметил Наурызбай Таганулы. - Раздача жертвенного мяса нуждающимся укрепляет любовь и братство среди мусульман и в то же время избавляет от таких отрицательных качеств, как жестокость, жадность, и заменяет их добротой, щедростью и смирением.

Жертвоприношение было предписано, чтобы приблизиться к Богу, очиститься от грехов, поблагодарить Господа за Его многочисленные дары и чтобы богатые и бедные были щедры и сострадательны.

В день Курбан-байрам мусульмане вспоминают историю Пророка Ибрагима, который пожертвовал своим сыном Исмаилом, берут с него пример непоколебимой преданности и любви к Богу.

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