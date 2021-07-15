Транспортные прокуроры снизили тариф за использование подъездных путей

Фото: akf-logistics.kz

Транспортными прокурорами защищены права 18 субъектов бизнеса, которые на протяжении двух лет пользовались подъездными путями по необоснованно завышенным тарифам.