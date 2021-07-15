Жителей Туркестана обманули на 40 млн тенге

Подозреваемого задержали. Им оказался бывший работник банка.

Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, обманувшего жителей на 40 млн тенге, сообщает zakon.kz.

В Управление полиции Туркестана поступила информация о том, что некий сотрудник банка оформил кредиты на чужие имена. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 190 УК РК "мошенничество" и приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, которым оказался житель областного центра. пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области

Как выяснилось, молодой человек, работая ранее менеджером в одном из банков, используя документы посетителей, пришедших в банк по интересующим их вопросам, оформил займы на их имена.

Всего злоумышленник взял кредиты на имя 11 человек и незаконно перевел деньги с депозитов трех граждан. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около 40 млн тенге. пресс-служба ДП Туркестанской области

Как признался подозреваемый, добытые путем мошенничества деньги он тратил на азартные игры.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. пресс-служба ДП Туркестанской области

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