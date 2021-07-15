Дело об убийстве Асель Айтпаевой могут закрыть в Грузии

Причина - смерть обвиняемого.

Мать погибшей Айсулу Айтпаева рассказала, что о закрытии дела она узнала от прокуратуры Грузии, передает zakon.kz.

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Уголовное дело об убийстве казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии могут закрыть. Женщина ссылается на данные прокуратуры Грузии, объяснив их решение смертью обвиняемого, - пишет информационная служба AIBAT.

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Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Девушка выпала из окна девятого этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

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В ходе следствия был задержан гражданин Грузии Зугдиди Бесик Тордуа, которого обвиняли в изнасиловании и доведении до самоубийства. Ему грозило от 8 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, заочно обвинение было предъявлено родственнику погибшей - Мурату Меирбекову. Ранее он был арестован в Казахстане.

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