Самолеты не могут приземлиться в аэропорту из-за ливня в Москве

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Задержаны или отменены 45 рейсов.
В Москве после сильного дождя затопило международный аэропорт Шереметьево, из-за чего множество самолетов не смогли зайти на посадку, передает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Москвач.
Аналогичные проблемы имеются и в других аэропортах.
Множество рейсов перенаправлено.
Париж-Москва и Токио-Москва улетели в Хельсинки, Саранск-Москва во Внуково, Симферополь-Москва в Санкт-Петербург.
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