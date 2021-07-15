Самолеты не могут приземлиться в аэропорту из-за ливня в Москве

Задержаны или отменены 45 рейсов.

В Москве после сильного дождя затопило международный аэропорт Шереметьево, из-за чего множество самолетов не смогли зайти на посадку, передает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Москвач.

Аналогичные проблемы имеются и в других аэропортах.

Множество рейсов перенаправлено.

Париж-Москва и Токио-Москва улетели в Хельсинки, Саранск-Москва во Внуково, Симферополь-Москва в Санкт-Петербург.

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