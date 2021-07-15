Какая погода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента и Алматы

Прогноз погоды представлен "Казгидромет" на три дня.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 16, 17 и 18 июля в Нур-Султане, Шымкенте и Алматы, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

на 16 июля: переменная облачность, временами дождь. Днем гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 19-21 тепла.на 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла.на 18 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 тепла.

Алматы

на 16 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 27-29 тепла.на 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 28-30 тепла.на 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 30-32 тепла.

Шымкент

на 16 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 33-35 тепла.на 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 тепла.на 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 35-37 тепла.

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