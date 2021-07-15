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Знаки ограничения скорости установили на трассе в сторону зоны отдыха в ВКО

Фото: ДП ВКО. 15 июля 2021, 19:12

Ограничение максимальной скорости - 50 км/ч.

Таким образом обезопасили самую аварийную дорогу, по мнению Департамента полиции ВКО, передает zakon.kz.

Как показал анализ дорожно-транспортных происшествий с начала текущего года, наиболее аварийной является автомобильная дорога Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи, - рассказали Noks.kz пресс-служба ДП ВКО.

Основными причинами ДТП, по данным полиции, являются превышение скорости и нарушение правил маневрирования.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности на 55 километре трассы 14 июля установили дорожные знаки "Ограничение максимальной скорости" (50 км/ч), барьерные ограждения и восстановили знаки, обозначающие опасные повороты, - резюмируется в сообщении.

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