Минимум 42 человека погибло из-за наводнения в Германии

Приложение zakon.kz
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Еще десятки людей считаются пропавшими без вести.
По меньшей мере 42 человека погибли в результате наводнений, вызванных дождями в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Мощнейшие ливни обрушились на западную часть Германии, вызванные циклоном "Бернд".
В результате из берегов вышли многие притоки Рейна и другие реки и водоемы, оказались размыты дороги, затоплены здания, некоторые районы остались без электричества и питьевой воды.
В Городе Хаген оказались разрушены несколько мостов.
Около 70 человек пропали без вести.
Циклон Бернд, по прогнозам экспертов, пройдет через Западную и Центральную Европу.
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