Одобрен проект по формированию рынка органической сельхзпродукции в ЕАЭС

Глобальный рынок в этой сфере оценивается более чем в 100 млрд евро.

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии одобрен проект Дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС. Принятие документа позволит сформировать необходимую базу для сотрудничества производителей стран Евразийского экономического союза в одном из самых перспективных и высокомаржинальных направлений агропромышленного производства, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Темпы развития такого производства в Евразийском экономическом союзе остаются не самыми высокими: доля задействованных в органическом сельском хозяйстве площадей не превышает 1% от общей пашни. Замедляет развитие этой отрасли в том числе отсутствие единого законодательства, следствием чего являются низкий уровень взаимной торговли и недостаточно развитый процесс кооперации между странами, - подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. - Однако положительная динамика тоже прослеживается, и она может усилиться в результате унификации законодательства в странах Союза.

В мире наблюдается динамичный рост рынка органической продукции. Согласно опубликованным в этом году данным Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL), глобальный рынок оценивается более чем в 100 млрд евро.

Как отмечается, Дорожная карта включает мероприятия по созданию в Евразийском экономическом союзе надлежащей системы регулирования рынка органической сельскохозяйственной продукции. Для достижения этой цели будет разработан проект международного договора, направленного на обеспечение свободного обращения этого вида продукции в ЕАЭС.

Проект Дорожной карты также включает мероприятия по развитию сотрудничества Комиссии с профильными международными организациями - Международной федерацией движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM) и Научно-исследовательским институтом органического сельского хозяйства. Реализация экспортного потенциала Союза с выходом евразийских производителей на перспективные рынки третьих стран и увеличением экспортных поставок - один из приоритетов начатой работы, - резюмируется в сообщении.

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