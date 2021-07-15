Массовые мероприятия, посвященные Курбан-айту, запрещены в Алматы

Такое постановление вынес главный санврач города Ж. Бекшин.

Главный санврач Алматы поручил представителям местных госорганов и главному имаму Центральной мечети города Алматы принять меры по соблюдению жестких карантинных мер в период празднования Курбан-айта, передает zakon.kz.

В частности Ж. Бекшин постановил следующее:

1) В связи с резким ростом распространения коронавирусной инфекции в городе Алматы запретить проведение мероприятий с массовым скоплением людей (в том числе айт намаза) в организациях, независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе;

2) провести разъяснительную работу с населением об организации жертвоприношения (курбандык шалу) в онлайн-режиме посредством СМИ, социальных сетей и других средств;

3) на территории города Алматы в период с 19 июля по 22 июля запретить работу убойных цехов и рынков по реализации животных (в том числе в живом виде), а также проведение забоя скота, его реализацию с автомашин и в частных домовладениях за исключением забоя скота для осуществляющих жертвоприношение в режиме онлайн, определенном Центральной мечетью города Алматы;

4) обеспечить проведение жертвоприношения горожанами (курбандык шалу) в онлайн- режиме с подачей заявок на сайт qurban2021.kz;

5) обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мяса жертвенных животных) при раздаче нуждающимся лицам с обеспечением привлеченных лиц средствами индивидуальной защиты;

6) совместно с Центральной мечетью Алматы организовать работу Call-центра для разъяснения населению вопросов организации празднования Курбан-айт в условиях эпидемии СОVID-19.

Также главный санврач постановил организовать посты на въезде в город, чтобы не допустить завоза животных на территорию города, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн-режиме.

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