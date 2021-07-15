Парни прокатили друга в багажнике авто по Нур-Султану

Автомашина нарушителя водворена на коммунальную стоянку.

Подозрительное видео попало в руки полицейских, передает zakon.kz.

В 01.00 на канал "102" поступило сообщение о том, что неизвестные лица посадили в багажник автомашины мужчину и скрылись в неизвестном направлении. Кроме того, звонивший очевидец сообщил марку и номер машины, отправив видео, снятое на телефон, дежурному Центра оперативного управления ДП Нур-Султана, - рассказали в пресс-службе ДП города.

Полицейские в ту же ночь установили местонахождение разыскиваемой машины.

Хозяин задержанного автомобиля, находившийся за рулем без документов, пояснил, что он и сидящие в машине пятеро друзей ездили поздравлять друга с днем рождения. Так как мест на всех в салоне не хватало, один из них решил доехать в багажном отсеке, - пишет пресс-служба.

Для дальнейшего разбирательства компания друзей была доставлена в районное отделение полиции, где пассажир подтвердил, что забрался в багажник по собственному желанию.

В отношении водителя автотранспортного средства составлен административный протокол по ч. 2 ст. 612 ("Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления") и ч.1 ст. 593 ("Несоблюдение требования при перевозке пассажиров") КРКоАП.

Автомашина нарушителя водворена на коммунальную стоянку.

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