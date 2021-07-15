Вакцина "Спутник Лайт" имеет временную регистрацию в Казахстане

Удостоверение выдано сроком на восемь месяцев.

Комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК выдано временное регистрационное удостоверение российской вакцине "Спутник Лайт" 12 июля 2021 года, передает zakon.kz.

"Спутник Лайт" зарегистрирован на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан и положительного заключения Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с Постановлением Правительства РК "Об утверждении Правил временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19", - пишет пресс-служба министерства.

Отмечается, что вакцина имеет регистрацию в стране производителя заявителя, а также соответствует производственной площадке производителя вакцины требованиям GMP.

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Комитетом выдано временное регистрационное удостоверение сроком на восемь месяцев.

"Спутник Лайт" - это векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, раствор для внутримышечного введения. 0,5 мл/доза, производства Российской Федерации. Вакцина является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V". Отметим, что показатель эффективности "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации, - говорится в сообщении.

Как уточняется, серьезных нежелательных реакций после иммунизации "Спутник Лайт" не зарегистрировано.

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На сегодняшний день это уже пятая вакцина, которая одобрена для применения в Казахстане.

Ранее в перечень применяемых в стране вакцин вошли QazVac, "Спутник V", Hayat-Vax и СоronaVac.

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