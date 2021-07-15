Вскоре выйти в космос можно будет с помощью виртуальной реальности на МАКС

Эту возможность обещает обеспечить Роскосмос.

Роскосмос представит на авиакосмическом салоне МАКС-2021 систему виртуальной реальности "Одиссей", с помощью которой у посетителей будет возможность выйти в открытый космос, передает zakon.kz.

С помощью специального тренажера с применением систем виртуальной реальности "Одиссей" будет предоставлен доступ выхода в открытый космос для осуществления внекорабельной деятельности, - сказали в Роскосмосе.

По информации пресс-службы, на авиасалоне также будет представлен тренажер транспортного пилотируемого корабля "Союз МС", который позволит посетителям МАКС вывести корабль на орбиту, вручную сблизиться с Международной космической станцией и даже осуществить спуск в атмосфере.

На стенде РКК "Энергия" впервые будет продемонстрирован макет многоцелевого лабораторного модуля "Наука", - отметили в сообщении.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отметит свое 15-летие. Авиасалон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия в рамках МАКС-2021 будут проводится с учетом требований противодействия распространению COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!