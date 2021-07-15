Лукашенко одобрил поправки к закону для пресечения "попыток мятежа"

Теперь при беспорядках возможна приостановка работы СМИ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил поправки к закону о защите суверенитета и конституционного строя, передает zakon.kz.

При составлении поправок был учтен полученный практический опыт урегулирования ситуации во время массовых протестов после президентских выборов в августе 2020 года. Про ужесточение законодательства для пресечения "попыток мятежа" говорил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, - пишет lenta.ru.

Согласно внесенным изменениям, определен перечень мер и временных ограничений при введении в стране режима ЧП. Теперь при беспорядках возможна приостановка работы СМИ, ограничение доступа к определенным изданиям и интернет-ресурсам и особый порядок аккредитации журналистов.

Как уточняется, под самими беспорядками понимается попытка насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, организация вооруженного мятежа и массовых беспорядков, создающие непосредственную угрозу безопасности белорусских граждан.

Также был расширен круг силовых органов. В число военизированных организаций вошли подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Следственный комитет, Департамент финансовых расследований и Государственного комитета судебных экспертиз. К задачам Вооруженных сил Беларуси отнесли борьбу с терроризмом и экстремизмом, охрану общественного порядка, обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов, - резюмируется в сообщении.

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