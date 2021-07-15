Сильные дожди идут в ОАЭ из-за испытаний новых технологий

Летом в Катаре дожди не выпадают.

Ливни идут со среды в разных районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Причем в дневное время, что не свойственно региону. Все это из-за испытаний новых технологий вызова осадков в засушливый летний сезон, передает zakon.kz.

Дожди выпали к северу от поселка Хатта в ОАЭ в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат", - отметил портал. Национальное метеорологическое бюро, в свою очередь, также указало, что дожди прошли в населенных пунктах вблизи города Аль-Айн столичного эмирата Абу-Даби, где температура поднялась до 47 градусов жары. Синоптики сообщили, что дожди пошли в ОАЭ летом, когда в Эмиратах не выпадают осадки, после специальных экспериментов по засеву облаков, - пишут РИА Новости.

В свою очередь бюро прогнозов погоды Катара предупредило, что с будущей субботы до середины следующей недели в стране, где более 50 градусов жары в дневное время суток, также возможны дожди, несмотря на то, что летом в Катаре дожди никогда не выпадают, а за прошедшие осень, зиму и весну слабый дождь шел только пару раз.

В жарких и засушливых ОАЭ власти активно разрабатывают технологии по вызыванию дождей, в частности, весной этого года началось тестирование новых способов увеличения объема осадков. С этой целью в Эмиратах стаи использовать дроны, которые могут вызывать дождь с помощью электрических разрядов в облаках без использования химических соединений. Эти испытания проводит академия SANAD в Дубае совместно с учеными британского университета Рединга, - резюмируется в сообщении.

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