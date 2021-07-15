С 203-го на 500-е место: инвалид пытается разобраться с очередью на жилье в Алматы

Он намерен обратиться в полицию.

Житель Алматинской области Бекболат Атишов возмущен странным движением очереди, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Позавчера я съездил в акимат, хотел узнать свою очередь, а там 509. После 2009 года уже людям участки дали, даже дома построили, два-три года назад. 11 лет прошло. Теперь 11 лет я, наверное, не доживу, - говорит Атишов.

Мужчина живет у сестры. Говорит, что всегда мечтал о своем доме и небольшом участке. Думал, что заработает на все самостоятельно. Но в 2002 году ДТП нарушило планы. В возрасте 29 лет он сломал позвоночник и с тех пор ходить может только на костылях.

С учетом того, что в селе появились десятки новых домов, за 11 лет Атишов должен был, если не продвинуться в очереди, то хотя бы остаться на прежнем 203-м месте.

Эти две улицы в течение пяти лет строились. Внизу четыре улицы есть, до Кульджинской трассы дома построили, - рассказал очередник.

Специалист по земельным вопросам сообщил, что очередность мужчины не изменилась. Он, как и прежде, 509-й. Под этим номером его зарегистрировали еще в 2009 году.

С 2009 года под ИЖС земли еще не давали. В нижнем поселке Жунисбай Кайыпова благоустройство прошло уже, 22 га, 168 участков готовятся, - утверждает главный специалист по земельным вопросам Казахстанского сельского округа Азат Тилеуке.

Между тем, Атишов намерен обратиться в полицию. Откуда в сельском округе появились десятки новых домов, если участки не выдавались, теперь будут разбираться правоохранительные органы.

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