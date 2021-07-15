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Личность утонувшего мужчины пытаются установить в Уральске

Фото: из открытых источников. 15 июля 2021, 23:36

На вид погибшему около 30-35 лет.

В районе площади Победы в реке Урал спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины, передает zakon.kz.

Личность, возраст, национальность мужчины устанавливаются. На место вызваны сотрудники полиции. На телефоны 112, 102, 101 сообщений не поступало, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО.

Отмечается, что тело извлекли из реки в 19.05. На вид погибшему около 30-35 лет.

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