Личность утонувшего мужчины пытаются установить в Уральске

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На вид погибшему около 30-35 лет.
В районе площади Победы в реке Урал спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины, передает zakon.kz.
Личность, возраст, национальность мужчины устанавливаются. На место вызваны сотрудники полиции. На телефоны 112, 102, 101 сообщений не поступало, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО.
Отмечается, что тело извлекли из реки в 19.05. На вид погибшему около 30-35 лет.
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