Археологи об обнаруженных артефактах в ВКО: Это сенсация мирового уровня

Ученые проведут анализ, чтобы восстановить все мелкие детали украшений.

При раскопках кургана в долине Елеке Сазы нашли украшения, на которых изображен каган-император в короне и на троне. Подвески скорее всего принадлежали тюркской знати. Ученые уже назвали находку мировым открытием, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Мы будто бы обнаружили место кремации тела умершего кагана-императора - вот это для нас очень важно. Впервые в истории изучения древнего тюркского культурного комплекса представлено нам в виде такого изображения. Это выдающийся момент. Сидит на троне, в руке ритуальный сосуд. Левая рука, как полагается по традиции, как это предписано каноном, покоится на левой ноге, на колени. Вот это канонизированная поза. И это сенсация, сенсация мирового уровня, - утверждает археолог Зейнолла Самашев.

Как уточняется, до нас украшения дошли в лабиринте жертвенного храма, где кремировали тело почившего правителя.

На одной золотой пластинке видно, что голову кагана венчает трехглавая корона, он восседает на троне в виде лошади. А слуги делают ему подношения. Вторая подвеска сохранилась частично, на ней предположительно сын-наследник, считают эксперты, - говорится в сообщении.

Ученые проведут анализ, чтобы восстановить все мелкие детали артефактов.

Отмечается, что при раскопках подобных захоронений раньше находили лишь фрагменты украшений. В таком, почти первозданном виде, они встречаются впервые.

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