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Девушка получила предложение руки и сердца на дне Каспийского моря

Фото: скриншот 16 июля 2021, 00:41

Все происходило на глубине восьми метров.

Житель Актау позвал свою возлюбленную замуж необычным способом, передает zakon.kz.

Влюбленные погрузились в Каспий, чтобы познакомиться с подводным миром. Каково же было удивление девушки, когда парень достал из сундука на дне заранее приготовленные кольцо и букет. Молодой человек все продумал и даже распечатал карточки с надписями "Да" или "Нет", чтобы любимая с легкостью могла принять решение. И она ответила согласием, - отмечает КТК.

Все происходило на глубине восьми метров.

По словам специалистов дайвинг-центра, такое необычное предложение руки и сердца в нашей стране делают впервые.

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