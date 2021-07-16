Наноловушки для вирусов создали ученые из США и Германии

Эксперименты показали, что вирусы надежно блокируются в культурах клеток.

Научные сотрудники двух стран придумали новый способ борьбы с вирусами - они создали наноловушки, которые задерживают и поглощают вирусы, передает zakon.kz.

Наноловушки созданы на основе ДНК самосборных объектов, а изнутри покрыты молекулами, связующими вирус. Полые тела для вирусных ловушек собрали в форму икосаэдра - объекта из 20 треугольных поверхностей, - пишет "Российская газета".

Как уточняется, способ помог создать замкнутые полые сферы, которые можно использовать в качестве ловушки для вирусов. Новую методику уже протестировали немецкие ученые на вирусе гепатита В и аденовирусов.

Эксперименты показали, что вирусы надежно блокируются в культурах клеток.

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