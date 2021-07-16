Из-за наводнения погибли не менее 59 человек в Германии

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Наводнения обрушились на запад Германии вследствие обильных и продолжительных дождей.
Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 59, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.
Наводнения обрушились на запад Германии вследствие вызванных циклоном "Бернд" продолжительных дождей. Местные власти объявили чрезвычайное положение.
В районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц обрушились шесть домов. Еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения, сообщил официальный представитель федеральной полиции в четверг, 15 июля, в Берлине.
По уточненным данным, не менее 59 человек в различных районах на западе ФРГ погибли. В течение дня сообщалось о десятках пропавших без вести жителей. Однако поздно вечером власти округа Бад-Нойенар - Арвайлер заявили о том, что пропавшими без вести числятся 1300 человек. Представитель администрации округа пояснила, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе.
По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.
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