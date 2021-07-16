В Украине вступают в силу новые нормы закона о государственном языке

Они коснутся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и введения экзаменов на уровень владения языком.

16 июля в Украине вступают в силу новые нормы языкового закона, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Прежде всего, Национальная комиссия по стандартам государственного языка начинает проведение экзаменов на уровень владения государственным языком. Такой экзамен будет состоять из тестов, письменного задания и интервью. Эта работа будет проводиться членами Нацкомиссии как дистанционно, так и офлайн. По результатам прохождения этого теста каждый может получить свой сертификат, который будет действовать бессрочно, - написал в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По его словам, если претендент не наберет определенного количества баллов, в следующий раз можно повторно сдать экзамен через четыре месяца и пытаться до тех пор, пока не сдаст. Омбудсмен сообщил, что сдавать экзамен будут все граждане, находящиеся на госслужбе, включая тех, кто занимает высшие государственные должности: от президента до заместителей председателей госадминистраций.

Экзамен обязателен для прокуроров и судей, сотрудников правоохранительных органов, руководителей всех учреждений образования. Кроме того, экзамен по языку должны сдать те, кто хочет получить гражданство Украины.

Креминь отметил, что 16 июля вступают в силу еще две статьи закона о языке. Отныне все развлекательные мероприятия (концерты, шоу-программы, культурно-художественные развлекательные, зрелищные мероприятия) должны проводиться на украинском языке. Это касается также экскурсионной и туристической деятельности.

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