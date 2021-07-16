Родители сослали непослушного подростка на необитаемый остров в Китае

Психолог посоветовал родителям отправить девочку на необитаемый остров, чтобы она отработала "упражнения на смекалку в экстремальных условиях".

Рыбак проплывал в районе китайского острова Вэйхай и услышал крики о помощи. Мужчина подплыл ближе и сделал совсем неожиданное открытие, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.

На необитаемом острове находилась 13-летняя девочка.

Выяснилось, что родной город юной китаянки находится в двух тысячах километрах от острова. Девочка уже два дня выживала в этом месте, а из запасов у нее были лишь крекеры и немного пресной воды. Мужчина сообщил об этом в полицию, пишет издание Global Time.

Правоохранители нашли родителей и вернули ребенка домой, однако оказалось, что взрослые намеренно сослали 13-летнего подростка на остров. Девочка, по словам родителей, была очень вредной, постоянно просила есть и никак не помогала по дому. Последней каплей стало заявление непослушного подростка о том, что она отказывается ходить в школу.

Тогда-то родители и послушали психолога, который посоветовал отправить девочку на необитаемый остров, чтобы она отработала "упражнения на смекалку в экстремальных условиях". Полицейские не оценили такой воспитательный момент и вынесли родителям предупреждение, а также посоветовали другим не брать с них пример.

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