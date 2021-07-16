5648 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за 15 июля

Всего в стране подтверждено 477 754 случая.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1549,
- в городе Алматы - 885,
- в городе Шымкент - 421,
- в Акмолинской области - 175,
- в Актюбинской области - 215,
- в Алматинской области - 188,
- в Атырауской области - 329,
- в ВКО - 63,
- в Жамбылской области - 77,
- в ЗКО - 259,
- в Карагандинской области - 746,
- в Костанайской области - 116,
- в Кызылординской области - 110,
- в Мангистауской области - 208,
- в Павлодарской области - 178,
- в СКО - 95,
- в Туркестанской области - 34.
Всего в стране подтверждены 477 754 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 3012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 1372,
- в городе Алматы - 334,
- в городе Шымкент - 130,
- в Акмолинской области - 80,
- в Актюбинской области - 38,
- в Алматинской области - 62,
- в Атырауской области - 118,
- в ВКО - 58,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 288,
- в Карагандинской области - 196,
- в Костанайской области - 73,
- в Кызылординской области - 26,
- в Мангистауской области - 94,
- в Павлодарской области - 80,
- в СКО - 28,
- в Туркестанской области - 35.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 423 996 человек.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!