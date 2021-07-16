5648 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за 15 июля

Всего в стране подтверждено 477 754 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1549,

в городе Алматы - 885,

в городе Шымкент - 421,

в Акмолинской области - 175,

в Актюбинской области - 215,

в Алматинской области - 188,

в Атырауской области - 329,

в ВКО - 63,

в Жамбылской области - 77,

в ЗКО - 259,

в Карагандинской области - 746,

в Костанайской области - 116,

в Кызылординской области - 110,

в Мангистауской области - 208,

в Павлодарской области - 178,

в СКО - 95,

в Туркестанской области - 34.

Всего в стране подтверждены 477 754 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 1372,

в городе Алматы - 334,

в городе Шымкент - 130,

в Акмолинской области - 80,

в Актюбинской области - 38,

в Алматинской области - 62,

в Атырауской области - 118,

в ВКО - 58,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 288,

в Карагандинской области - 196,

в Костанайской области - 73,

в Кызылординской области - 26,

в Мангистауской области - 94,

в Павлодарской области - 80,

в СКО - 28,

в Туркестанской области - 35.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 423 996 человек.

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