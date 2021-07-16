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5648 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за 15 июля

Фото: 24kz 16 июля 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 477 754 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1549,
  • в городе Алматы - 885,
  • в городе Шымкент - 421,
  • в Акмолинской области - 175,
  • в Актюбинской области - 215,
  • в Алматинской области - 188,
  • в Атырауской области - 329,
  • в ВКО - 63,
  • в Жамбылской области - 77,
  • в ЗКО - 259,
  • в Карагандинской области - 746,
  • в Костанайской области - 116,
  • в Кызылординской области - 110,
  • в Мангистауской области - 208,
  • в Павлодарской области - 178,
  • в СКО - 95,
  • в Туркестанской области - 34.

Всего в стране подтверждены 477 754 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1372,
  • в городе Алматы - 334,
  • в городе Шымкент - 130,
  • в Акмолинской области - 80,
  • в Актюбинской области - 38,
  • в Алматинской области - 62,
  • в Атырауской области - 118,
  • в ВКО - 58,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 288,
  • в Карагандинской области - 196,
  • в Костанайской области - 73,
  • в Кызылординской области - 26,
  • в Мангистауской области - 94,
  • в Павлодарской области - 80,
  • в СКО - 28,
  • в Туркестанской области - 35.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 423 996 человек.

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