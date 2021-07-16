Число умерших от коронавируса казахстанцев достигло 4864

На 16 июля лечение от КВИ продолжают получать 50 457 человек.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 16 июля предоставили в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.

На 16 июля лечение от КВИ продолжают получать 50 457 человек (48 894+ и 1563 КВИ-), из них в стационарах находятся 16 186 пациентов, на амбулаторном уровне - 34 271.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 934 пациента;

в состоянии крайней степени тяжести - 225;

на аппарате ИВЛ - 117.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 16 июля 2021 года

14 июля зафиксировано 122 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов, 75 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 58 335, летальных случаев - 1060, выздоровевших - 53 252.

На 16 июля в Казахстане первым компонентом провакцинировано 4 776 755 человек, вторым компонентом - 2 661 833 человека.

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