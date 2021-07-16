В двух районах Алматы в ряде домов отключат горячую воду

Ограничения вводятся с 19 июля по 18 августа.

В двух районах Алматы в части домов временно отключат горячую воду, сообщает zakon.kz.

Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Наурызбайского и Турксибского района, будет ограничена в контурах улиц:

с 19 по 23 июля - Остроумова - Дегдар - Красногорская;

с 21 июля по 9 августа - Райымбека - Ашимова - Абая - Карьерная;

с 21 июля по 17 августа - Гете - Майлина - Заславского - Новосибирская, Лавренева - Дунентаева - Соболева - Зимняя, Суюнбая - Бекмаханова;

с 21 июля по 18 августа - Собинова - Монтажная - Поддубного - Беринга.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время проведения ремонтных работ в котельных, запланированных в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону, которые необходимы для минимизации рисков в процессах производства теплоэнергии в осенне-зимний период. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. ТОО "Алматинские тепловые сети"

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!