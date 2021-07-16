В двух районах Алматы в ряде домов отключат горячую воду

Приложение zakon.kz
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Ограничения вводятся с 19 июля по 18 августа.
В двух районах Алматы в части домов временно отключат горячую воду, сообщает zakon.kz.
Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Наурызбайского и Турксибского района, будет ограничена в контурах улиц:
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время проведения ремонтных работ в котельных, запланированных в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону, которые необходимы для минимизации рисков в процессах производства теплоэнергии в осенне-зимний период. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. ТОО "Алматинские тепловые сети"
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