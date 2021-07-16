Без массовой вакцинации коронавирус будет мутировать постоянно

К такому выводу пришли ученые Потсдамского института.

Только массовая вакцинация населения способна остановить появление все новых и новых мутаций коронавируса, уверены германские ученые, сообщает zakon.kz.

Специалисты Потсдамского университета (Германия) исследовали скорость и масштабы заражения коронавирусом после возникновения новых штаммов в разных странах, уточняют Известия.

На основе полученных данных они разработали модель поведения вирусной инфекции в условиях массовой вакцинации и карантинных мер.

Ученые предположили, что при вакцинации от COVID-19 80% населения пандемия останавливается, так как еще около 20% должны были переболеть и тоже обрести иммунитет к вирусу.

Потсдамские специалисты внимательно ознакомились с ситуацией в Израиле. Там вакцинация проводилась быстро и была массовой. К моменту написания работы около 60% граждан Израиля были привиты первой дозой препарата, а около 55% - вакцинированы полностью. Как и следовало ожидать, количество зараженных уменьшалось по мере увеличения числа привитых.

Массовая вакцинация - наиболее эффективное средство борьбы с распространением вирусной инфекции. В то же время даже при массовой вакцинации резкое ослабление карантинных мер может привести к увеличению интенсивности распространения эпидемии, - отметили ученые.

Также они обратили внимание на то, что при проведении массовой вакцинации вероятность появления нового штамма вируса и, следовательно, новой волны эпидемии значительно ниже, чем при соблюдении правил изоляции. Без вакцинации вероятность того, что в мире появится более двух новых штаммов вируса в год, которые вызовут новые волны пандемии, составляет около 60%.

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