Мажилисмены осмотрели, как ведется ремонт сельских школ в Кызылординской области

Школа построена в 1982 году и в течение всего этого времени проводились только небольшие ремонтные работы.

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии Nur Otan Галым Амреев и Бахытбек Смагул ознакомились с ходом капитального ремонта здания средней школы сельского округа Тан Жалагашского района в Кызылординской области, передает zakon.kz.

Капитальный ремонт средней школы №118 в сельском округе Тан Жалгашского района проводится в рамках проекта "Ауыл - ел бесігі" и предвыборной программы партии Nur Otan.

Школа построена в 1982 году, и в течение всего этого времени проводились только небольшие ремонтные работы. На капитальный ремонт из республиканского бюджета выделено 279 млн тенге. В настоящее время выполнено 60% монтажных работ. Устанавливаются окна, ведутся внутренние штукатурные работы, внешние стены школы облицованы металлическим сайдингом.

По словам представителя подрядной организации Еркебулана Сыздыкбаева, объект планируется сдать до 1 сентября текущего года.

В целом в регионе в рамках дорожной карты исполнения предвыборной программы партии предусмотрен поэтапный капитальный ремонт 54 объектов образования.

В свою очередь депутат Мажилиса Галым Амреев акцентировал внимание на важности эффективного освоения выделенных средств, а также качества и соблюдения сроков ремонтных работ.

По словам мажилисмена Бахытбека Смагула, дорожной картой реализации предвыборной программы предусматривается также поэтапное оснащение до 2025 года всех школ области кабинетами химии, биологии, физики.

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